"خطة النواب": مدخرات المصريين بالخارج 150 مليار دولار يحول منها 32 مليارا لمصر

قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ما بين 12 مليونا و14 مليون مصرى مقيم بالخارج، تصل مدخراتهم حوالى 150 مليار دولار سنويا يتم تحويل منهم 32 مليار دولار لداخل البلاد فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا آخرين لتعديل قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج.

بدوره طالب الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن يتم مد المدة للعمل بالقانون بأكثر من شهرين كما هو مقترح في مشروع القانون المقدم كما طالب أن تقوم الحكومة بدراسة الأمر وتقديم مدة زمنية جيدة حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأنه سيتم عرض الأمر علي الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.