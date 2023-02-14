جامعة طنطا تشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023

الغربية مصطفى عادل

تشارك جامعة طنطا فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للابتكار 2023 فى نسخته السابعة، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة الجامعات المصرية والمركز البحثية والجهات الصناعية.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على المشاركة فى المعارض العلمية المحلية والدولية فى مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث شاركت الجامعة ب 7 مشروعات فى مجال الطب وطب الأسنان، والزراعة والطاقة والمياه، مشددا على أهمية الدور الاستراتيجى الذى تلعبه مؤسسات التعليم العالى الوطنية فى دعم الباحثين والطلاب من منسوبيها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية المشاركة بالفعاليات العلمية لتبادل الأفكار والرؤى، وتفعيل دور البحث العلمى فى دعم التنمية، تماشيًا مع خطة الدولة ودعمًا لرؤية 2030.

وأكد حرص الجامعة على مشاركة الطلاب لتنمية قدراتهم ومعارفهم العلمية، كما حرصت الجامعة أيضًا على مشاركة الأطفال من جامعة الطفل، موجها الشكر للوفد المشارك بالمعرض من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة والذى ضم الدكتور رمضان معن مدير الابتكارات والملكية الفكرية بالجامعة، والدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات الالكترونية والمعرفية.