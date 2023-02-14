فوز طلاب "هندسة طنطا" بالمركز الأول فى التخطيط الذكى بمسابقة "هاكاثون"

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فريق الطلاب الفائز بالمسابقة، والذى يضم محمد ناجى أبو عجور، ومحمد محمد حسن، ولمياء اشرف التطاوى، ومصطفى احمد عبد العظيم، ومحمد ابراهيم القبلاوى، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين، مشيداً بمسابقة الهاكثون لدورها فى تشجيع الابتكار والتطوير تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لرؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فكرة المشروع المقدمة من الطلاب، تصميم مدينة ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتجعل تصميم المدن أسهل وأسرع، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتوجيه والإرشاد لطلاب الجامعة المبتكرين لتشجعيهم لحصد البطولات والمراكز المتقدمة بالمسابقات المحلية والدولية.

فاز فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا بالمركز الأول فى مجال التخطيط الذكى فى مسابقة هاكاثون جامعة بنها بالتعاون مع شركة امازون الأمريكية و وزارة التعليم العالي، على مستوى 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة شاركت بالمسابقة