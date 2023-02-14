اليوم السابع
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تعرف على الطرق المطورة والجارى تنفيذها

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:33 م
تعرف على الطرق المطورة والجارى تنفيذها وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت وزارة النقل المشروع القومي للطرق، حيث تم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكباري، و تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم، وجاري العمل في 1200 كم. 
 
تم تطوير 7800 كم طرق من اجمالى 10000 كم من شبكة الطرق الحالية. 
 
جارى تطوير 2200 كم من الشبكة الحالية للطرق. 
 
تم تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم. 
تم إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم. 
 
تم تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم. 
 
تم ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم. 
 
جارى تنفيذ محور شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم. 
 
جارى تنفيذ طريق وادي النطرون. 
 
جارى تطوير طريق العلمين بطول 135 كم و طريق السويس. 
 
جارى تطوير طريق السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق. 
 
جارى تطوير طريق السنبلاوين بطول 37.5 كم. 
 
 

الطرق

رصف الطرق

الطرق الجديدة

محاور النيل



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