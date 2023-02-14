بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رصف وتطوير الطريق الدائرى بنصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى بلانة / نصر النوبة / كلابشة بطول 38 كم من إجمالى 50 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه.

أكد صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء أن المشروع كان أحد المطالب الرئيسية التى تم عرضها أثناء زيارة محافظ أسوان لقرى مركز نصر النوبة، ولقاء ممثلي وقيادات أهالى القرى والمناطق.

وأضاف رئيس مدينة ومركز نصر النوبة، أنه نتيجة تواصل محافظ أسوان بالفريق كامل الوزير وزير النقل تمت الموافقة على البدء فى أعمال المرحلة الثانية من هذا الطريق الحيوى، بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى من أجل الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.

وأوضح صابر حسين، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 12 كم وبتكلفة 136 مليون جنيه شملت إنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 مترًا لحماية الطريق من الانهيارات المستقبلية، خاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية.