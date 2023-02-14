تحرير ورفع 591 حالة إشغال بنطاق أحياء مدينة أسوان.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته المشددة لتكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة الإشغالات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع تسهيل حركة المارة والمشاة داخل الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والأسواق، بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف من سيد مدنى رئيس المدينة، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق أحياء غرب وشرق وجنوب، والتى شملت شوارع أبطال التحرير والشارع الجديد وشرق البندر وكسر الحجر وامتداده وصولاً إلى المستشفى الجامعى، وكذا مناطق الصفوة ومزلقان السيل.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير ورفع 591 حالة إشغال شملت رفع 528 حالة إشغال، بجانب تحرير 63 محضر إشغال للطريق، وشارك فى فعاليات الحملة شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى، علاوة على نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمستلزمات المختلفة، وتم مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، مع إهداء الخضروات والفاكهة لدور الرعاية الاجتماعية.