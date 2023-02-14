انطلاق أعمال مبادرة" قرية بلا إدمان" بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن انطلاق مبادرة "قرية بلا إدمان"، بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، وذلك من خلال تنظيم عدد من فعاليات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان، بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعى بين كافة فئات المجتمع.

وقال مختار، في بيان اليوم، إنه يتم تنفيذ خطة شاملة لرفع الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان والمخدرات، وخطوات جادة للعلاج من الادمان فى سرية تامة، على الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان، واضاف انه من خلال تلك الخطة يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية للتوعية بأثر التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه، وكذا الاسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثار المترتبه على ذلك، بالاضافه إلى تاهيل متدربين لدفع االمدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى، والسعى وراء تحقيقه وهذا بالاضافه إلى رأى الدين فى التدخين والتعاطى واقناع المدخن والمتعاطى للاقلاع كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع.

وقالت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، انه تم متابعة تنفيذ اعمال المبادرة بنطاق مدينة دكرنس بالتعاون مع ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة واضافت أن اعمال المبادرة تم تنفيذها من خلال حملة طرق الابواب وتحت شعار "انت اقوى من المخدرات " استهدفت مايزيد على 700 شخص من مواطنى المدينة، من خلال الجولات الميدانية لافراد الحملة بشوارع وميادين المدينة فضلا عن المسهتدفين من العاملين بالقطاعات والمؤسسات الحكومية وطلاب وتلاميذ المدارس بالمدينة حيث تم ايضا تنفيذ ندوة بمدرسه الثانويه الصناعيه للبنين ومدرسه على مبارك بدكرنس بمشاركة مسئولى صندوق مكافحة الادمان..

وأوضحت أن الحملات تستهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين حول آليات تطبيقه وقالت أن المبادرة تستهدف استعراض آليات التوعية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وايضا الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان موضحة أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهات الحكومية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل وقد لاقت الحمله نجاحا كبيرا وترحيب من جميع الطوائف بنطاق مدينة مركز دكرنس..

وأكد محافظ الدقهلية، على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.