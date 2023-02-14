"القومى للمرأة" بأسوان يعقد دورات تدريبية للفتيات بالوحدات الإنتاجية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، الأسبوع الثانى من سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بأن ذلك يأتى فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى، أنه جارى تنفيذ 15 مجموعة تدريبية للمشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية بعدد من القرى الجنوبية لمركز نصر النوبة منها قرى توشكى وأبو سمبل وبلانة، مضيفة أن التدريبات تتضمن تنفيذ أدوات حرفية وصابون تجميل وأعمال نحاس وتطريز وكروشيه وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته، بالإضافة إلى أعمال الجلود والريزن والإكسسوارات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الخاصة لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.