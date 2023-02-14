وقالت المدّعية العامّة أماندا هول مخاطبة هيئة المحلّفين في محكمة مانهاتن الفدرالية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "سيف الله سايبوف نفّذ هجوماً إرهابياً وحشياً في هذه المدينة لحساب داعش، وقد قتل ثمانية أشخاص، وحاول قتل كثيرين آخرين، وهو فخور بما فعله".

وذكّرت هول أعضاء هيئة المحلّفين الـ12 بأنّهم في 26 يناير أدانوا سايبوف (35 عاماً) بارتكاب جرائم عدّة من بينها القتل مع سبق الإصرار والترصّد وتقديم دعم لجماعة إرهابية.

وأضافت أنّ القانون يعاقب على هذه الجرائم بالإعدام أو السجن مدى الحياة، وبالتالي يتعيّن على أعضاء هيئة المحلّفين أن يقرّروا أيّاً من العقوبتين يستحقّها المدان.