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إصابة 8 أشخاص بحادث دهس فى نيويورك

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:02 م
إصابة 8 أشخاص بحادث دهس فى نيويورك الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى

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قالت الشرطة الأمريكية الإثنين، إن 8 أشخاص أصيبوا في حادث دهس بمدينة نيويورك.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث الدهس في نيويورك.

وفي يونيو قتلت سيدة أمريكية كانت تسير برفقة طفلها في نيويورك بعدما هاجمها مسلح من الخلف بإطلاق النار عليها.

وحينها نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الشرطة قولها" كانت هناك سيدة (20 عاما) تدفع عربة طفلها وعمره شهور عندما اقترب منها مسلح من الخلف، وأطلق عليها رصاصة قاتلة بمؤخرة رأسها".

وقال مسؤولون إن الطفل، الذي كان يجلس داخل عربة الأطفال وقت وقوع الهجوم، لم يصب بأذى.

 

 


الشرطة الامريكية

امريكا

نيويورك

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