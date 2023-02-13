إصابة 8 أشخاص بحادث دهس فى نيويورك

وأضافت الشرطة الأمريكية، أنه لا توجد مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء حادث الدهس في نيويورك.

وفي يونيو قتلت سيدة أمريكية كانت تسير برفقة طفلها في نيويورك بعدما هاجمها مسلح من الخلف بإطلاق النار عليها.

وحينها نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الشرطة قولها" كانت هناك سيدة (20 عاما) تدفع عربة طفلها وعمره شهور عندما اقترب منها مسلح من الخلف، وأطلق عليها رصاصة قاتلة بمؤخرة رأسها".

وقال مسؤولون إن الطفل، الذي كان يجلس داخل عربة الأطفال وقت وقوع الهجوم، لم يصب بأذى.