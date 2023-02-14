العقم عند الذكور.. 6 نصائح تعزز الخصوبة منها الإقلاع عن التدخين

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت وشريكك تواجهان مشكلة في الحمل بشكل متكرر، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، قد يساعد النظام الغذائي المتوازن والفيتامينات وخيارات نمط الحياة الأخرى في تعزيز الخصوبة، وإليك النصائح والأطعمة التي تم ربطها بزيادة خصوبة الذكور، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

اتبع هذه النصائح لزيادة الخصوبة:



1. النشاط البدنى



ممارسة الرياضة بانتظام لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك رفع مستويات هرمون التستوستيرون وتحسين الخصوبة، وفقًا للدراسات، فإن الرجال النشطين لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون وحيوانات منوية أعلى جودة من الذكور غير النشطين، على العكس من ذلك، يجب تجنب النشاط المفرط لأنه قد يكون له تأثير معاكس وربما يخفض مستويات هرمون التستوستيرون، يمكن أن يقلل الحصول على الجرعة المناسبة من الزنك من هذه المخاطر.

2. إضافة المزيد من مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي



غالبًا ما يشار إلى مضادات الأكسدة على أنها مقاومة للسرطان وأمراض القلب، ولكنها قد تزيد أيضًا من خصوبة الرجال، اكتشف الباحثون أن الذكور الذين يتناولون المكملات المضادة للأكسدة لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مع تلف الحمض النووي مقارنة بالرجال الذين لم يفعلوا ذلك، الرجال الذين تناولوا المزيد من مضادات الأكسدة كانت لديهم أيضًا معدلات حمل أعلى في العلاقات.

3. تناول المزيد من الخضروات



يدور الجدل حول العلاقة بين الغذاء والخصوبة، لكن الأدلة المتوفرة الآن تشير إلى أن اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن يزيد من خصوبة الرجال، من المحتمل أن يكون الأفضل لحيواناتك المنوية هو الأفضل أيضًا لجسمك بالكامل، اختر الحبوب الكاملة والكثير من المنتجات الطازجة والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون واللوز) ومصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن.

4. الإقلاع عن التدخين على الفور



هناك العديد من الأسباب الإيجابية للإقلاع عن التدخين، بما في ذلك احتمالية زيادة خصوبتك، أشارت الدراسات التي أجريت على العلاقة بين التدخين ونوعية الحيوانات المنوية إلى أن التدخين كان له تأثير على العديد من العوامل الصحية للحيوانات المنوية ، إذا كنت تخضع لعلاجات الإنجاب ، فقد ترغب في محاولة الإقلاع عن التدخين، اكتشف الباحثون أن للتدخين تأثير ضار كبير على فعالية العلاج في الأزواج الذين يخضعون لعمليات التلقيح الصناعي مع العلاجات الإنجابية بالحقن المجهري.

5. تناول المزيد من فيتامين سي



لا شك أنك تعرف بالفعل أن فيتامين سي يمكن أن يقوي جهاز المناعة، وفقًا لبعض الأبحاث، فإن تناول مكملات مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي قد يزيد من الخصوبة، عندما ترتفع كميات أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) في الجسم إلى مستويات غير صحية ، يحدث الإجهاد التأكسدي، عندما تغلب الأمراض أو الشيخوخة أو نمط الحياة غير الصحي أو السموم البيئية على دفاعات الجسم الطبيعية المضادة للأكسدة.

6. تقليل التوتر



الإجهاد يجعل من الصعب أن تكون في حالة مزاجية ، قد تتأثر خصوبتك هذه الآثار السلبية للإجهاد، وفقًا للباحثين، يمكن تفسيرها جزئيًا بواسطة هرمون الكورتيزول، يزيد الإجهاد طويل الأمد من مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى آثار ضارة كبيرة على هرمون التستوستيرون، بشكل عام، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع ارتفاع مستويات الكورتيزون.