كيف يؤثر مرض السرطان على الخصوبة عند النساء؟ الفحص المنتظم ضرورة

كتبت فاطمة خليل

يعتبر تشخيص الإصابة بالسرطان أمرًا مؤلمًا كما أن للمرض العديد من الآثار الجانبية أيضًا على الصحة الجسدية والنفسية، علاوة على الألم والصدمة التي يمر بها مريض السرطان، ولكن هل يمكن أن يؤثر السرطان أيضًا على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب؟.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

السرطان مرض لديه القدرة على التكاثر بسرعة مع ارتفاع معدل الأورام الخبيثة تُعد الخصوبة من العناصر الحيوية التي تتأثر أثناء الإصابة بالسرطان، كما تقل فرص نجاح الحمل والولادة حتى من خلال الطرق البديلة المعروفة باسم تقنية المساعدة على الإنجاب.

كيف يؤثر السرطان على الخصوبة عند النساء؟

1. علاجات السرطان

من المعروف أن العوامل المختلفة بما في ذلك عمر المريضة، ومرحلة السرطان ، ونوع ومدى العلاج المقدم (العلاج الكيميائي ، والعلاج الإشعاعي ، والعلاج بالهرمونات ، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى جرعة العلاج المقدمة من الأسباب التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند النساء هذه العلاجات قوية جدًا وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير على العديد من المكونات البيولوجية لجسم المرأة.

2. التغيرات الهرمونية

تحدث العديد من التغيرات الهرمونية في الجسم أثناء علاج السرطان مما يؤدي أيضًا إلى استنفاد احتياطي المبيض يمكن أن يتسبب هذا في انخفاض مستويات الهرمون المضاد للمولر (AMH) لدى المرأة مما يجعل الحمل شبه مستحيل.

3. سمك بطانة الرحم

علاوة على ذلك ، قد تنفد سماكة بطانة الرحم ، مما يجعل الغرس صعبًا خلال فترة الحمل في مثل هذه الحالات ، يجب على أولئك الذين يخططون للحمل استشارة مقدمي الرعاية الصحية.

مع التطورات الحديثة في مجال طب الأورام ، أدى الاكتشاف في الوقت المناسب والتدخل السريع إلى تغلب العديد من المرضى على المرض تمامًا والعيش حياة صحية طبيعية لذلك، من الحقائق الراسخة أن السرطان يؤثر على الخصوبة عند النساء ، كما أن الخضوع للعلاج المناسب للسرطان قبل محاولة الإنجاب له أهمية قصوى.

ما الذي يمكن فعله للوقاية من مشاكل الخصوبة لدى مرضى السرطان؟

* انخفضت الفئة العمرية لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة من 40+ سنة إلى الآن تؤثر على النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 سنة.

لذلك ، يمكن للفحص الصحي المنتظم وفي الوقت المناسب لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من السرطان أن يلعب دورًا محوريًا إما في القضاء على فرص الإصابة بالسرطان في مرحلة معينة أو المساعدة في التشخيص المبكر، من أجل نظام علاج أفضل ومعزز.

* في الآونة الأخيرة ، تختار العديد من النساء حفظ البويضات بالتبريد يمكن أيضًا استخدام تقنية تجميد البويضات هذه من قبل النساء المريضات أو أولئك المعرضات للإصابة بالسرطان (بناءً على تاريخ العائلة).

في الماضي ، نجحت العديد من النساء المصابات بالسرطان في إنجاب أطفال من خلال تقنيات مختلفة بعد معركتهم مع السرطان ويعيشون حياة طبيعية وصحية.