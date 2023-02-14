اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تكشف هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار فى ميتشجان

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:14 م
الشرطة الأمريكية تكشف هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار فى ميتشجان الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار على جامعة ولاية ميتشجان الأمريكية، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.


وقال النائب المؤقت لرئيس إدارة الشرطة والسلامة العامة في جامعة ولاية ميتشجان كريس روزمان - في مؤتمر صحفي - إن المشتبه به يدعى أنتوني دوين ماكراي، ويبلغ من العمر 43 عامًا، مضيفًا أنه ليس له انتماء معروف بالجامعة.


وأشار روزمان إلى أن الدافع وراء ارتكاب الحادث ما زال غير معروف، موضحًا أن السلطات عثرت على سلاح، ولكن لم يتم تحديد إذا كان سلاح الجريمة أم لا.
وأكد روزمان أن جميع الضحايا جراء الحادث هم طلاب بالجامعة، وأنه سيتم الكشف عن هويتهم، في وقت لاحق اليوم.


الشرطة الأمريكية

ولاية ميتشجان

الولايات المتحدة

إطلاق نار

جامعة ولاية ميتشجان



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