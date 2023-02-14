السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحى وأحمد محمد الجمل، حكمًا بالسجن المشدد على متهمين يتاجران في مادة مخدرة، بالسجن المشدد 6 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائره قسم العرب، والمتهم فيها "أ. ال. م . ال"، ويبلغ من العمر 28 عاما ويعمل بائع سمك، و"ك. ال. م. ال"، ويبلغ من العمر 33 سنة- هارب، حيث أحرز المتهمان الشقيقان بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا للميثامفيتامين.

وأوضح شاهد العيان، أنه نفاذًا لإذن من النيابة العامة ضبط وتفتيش المتهم الثاني والسيارة انتقل إلى حيث مكان تواجده فأبصره والمتهم الأول شقيقه يتاجران لآخر مجهول، وفر المتهم الثاني هارباً قبل الضبط، وضبط بحوزته المتهم الأول بداخل السيارة 61 لفافة لجوهر الميثافيتامين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والميزان لإعداد المواد المخدرة، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط لجوهر الميثافيتامين المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وقضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.