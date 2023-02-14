التوصل لهوية سيدة صدمها قطار أثناء عبور السكة الحديد في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في العياط، وتم استدعاء أفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لتولي النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في العياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ربة منزل أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

توصل رجال المباحث لهوية السيدة، وتبين أنها تقيم بإحدى قرى العياط، وتم استدعاء أفراد أسرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.