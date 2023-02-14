الأعلى للإعلام: اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أى صفحة تؤجج روح التعصب الرياضى

كتب محمد السيد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه فى إطار قيامه بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة بالمجلس الأعلى وخاصة في المجال الرياضي، فقد تلاحظ التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانونه.

كما تبين من واقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة، تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي، وتتضمن إساءة وسباً وقذفاً في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون.

وبناءً على ما تقدم، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقضائية اللازمة ضد تلك الصفحات.