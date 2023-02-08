أخبار مصر.. الأعلى للإعلام: تشكيل لجنة لرصد ومتابعة الإعلام الرياضى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعاته مع الجهات المختصة لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي، والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

شارك فى الاجتماع، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وإبراهيم أبوكيلة وكيل نقابة الصحفيين، والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، ومن أعضاء المجلس الأعلى للإعلام نشأت الديهى، وصالح الصالحى، والدكتورة منى الحديدى، والمستشار محمود فوزى، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

و قرر الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورابطة النقاد الرياضيين، تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة تتولى ضبط المشهد الرياضي برصد ومتابعة الإعلام الرياضي، وبحث المخالفات والتجاوزات، عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة والسوشيال ميديا، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يتابع توحيد جهات الولاية المتعاملة مع المستثمر اختصارا للوقت



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.

واطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.





"الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب والتجديد النصفى 11 فبراير



قال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة وجه الشكر والتقدير، لضياء رشوان نقيب الصحفيين، على حسن إدارته وما قدمه للنقابة وجمعيتها العمومية، من خدمات جليلة، تكاد تكون غير مسبوقة، خلال شغله مقعده في الدورتين المتتاليتين الأخيرتين.

وأضاف عبدالمجيد، حظيت الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة والانتخابات بالأولوية في جدول أعمال المجلس، مساء أمس، حيث ناقش المجلس الإجراءات القانونية الخاصة بالجمعية العمومية المقبلة وضوابط الانتخابات.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.





"وكالة "فيتش": مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان "وكالة "فيتش": مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023" يسلط فيه الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية التي جاءت في أحدث تقارير المنظمة، ومن أهمها تأكيد الوكالة قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي لعام 2023 بواقع 22 مليار دولار، وتوقعت الوكالة انخفاضًا في عجز الحساب الجاري لمصر ليسجل 3.6% خلال 2022/2023 مقارنة بـ4.1% خلال 2021/2022. كما حقق عجز الميزان التجاري للسلع انخفاضا قدره 7.4 مليارات دولار في 2022/2023 ليصل إلى 36 مليارًا بالمقارنة بـ 43.4 مليار دولار في 2021/2022. كما توقعت الوكالة ارتفاعا في الصادرات المصرية من السلع بنحو 3% في 2022/2023.

الجمارك: زيادة حد الإعفاء الشخصى للركاب من 10آلاف إلى 15ألف جنيه أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد 1٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين، موضحًا أنه أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه. أوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة فى الدوائر الجمركية، خلال 48 ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز 200 دولار، بما في ذلك السماح بـ 2 لتر من المشروبات الروحية مع سداد 1٪ من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه. الحكومة تنفى إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.



وأوضحت وزارة القوى العاملة، أنه رغم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg""، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك": "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات



استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بالوما أدامز نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و كارين فارجاس مساعد خاص لنائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و ليلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- مصر، وكاي بيرد مسئول المراقبة، والدكتورة شهيرة حسين بمكتب الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسابيل سيجلر القائم بأعمال نائب مساعد إداري مكتب الشرق الأوسط.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية اللقاء بنائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، مبدية تطلعها لتوسيع الشراكة على نطاق واسع في مختلف المجالات بين الجانبين، حيث تم مناقشة ملفات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.





غدا أمطار خفيفة بالسواحل وصقيع وسط سيناء والصغرى بالقاهرة 10 درجات



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.





التموين: مشاركة 1000 محل فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 خلال أول 3 أيام



كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023 بلغ 1000 محل خلال أول 3 أيام ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى .