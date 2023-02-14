اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:33 م
أكرم القصاص
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إطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد فى القاهرة من مسجد الإمام الحسين

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:05 م
إطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد فى القاهرة من مسجد الإمام الحسين إطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد
كتب لؤى على

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أطلقت وزارة الأوقاف صباح اليوم حملتها الموسعة لنظافة المساجد، حيث قاد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة حملة موسعة لنظافة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بمحافظة القاهرة وبصحبته الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأئمة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

 

وخلال حملة النظافة أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة أن المساجد أن منارة أهل الإيمان، وأن نظافتها والعناية بها واجب شرعى وشرف لنا جميعًا أن نكون فى خدمة بيوت الله (عز وجل)، حيث أمر الله (عز وجل) نبيه إبراهيم (عليه السلام) بذلك فقال: "‌وَطَهِّرْ ‌بَيْتِيَ".

 

من جانب آخر قاد الدكتور هشام عبد العزيز على حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.

 

كما قاد الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد ناصر بمدينة بنها بالقليوبية. 

 

كما قاد الدكتور عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمحافظة أسيوط.

 

كما قاد الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد عبد الفتاح الحسينى بالجيزة.

 

كما قاد الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة حملة نظافة موسعة انطلقت من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

 

وتتابع حملات النظافة المكثفة بحضور قيادات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل.


شهر رمضان

وزارة الاوقاف

نظافة المساجد

الاوقاف



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