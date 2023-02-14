إصابة طبيب فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب طبيب، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي " قنا_أسوان" بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا يفيد إصابة طيب في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي " قنا_ أسوان"، وتبين إصابة محمد مصطفي، 45 عاما، في حادث التصادم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.