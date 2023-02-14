اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة طبيب فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:19 م
إصابة طبيب فى حادث تصادم سيارتين بقنا أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب طبيب، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي " قنا_أسوان" بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طيب في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي " قنا_ أسوان"، وتبين إصابة محمد مصطفي، 45 عاما، في حادث التصادم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 

تصادم سيارتين

طريق اسوان الزراعي

اصابة طبيب

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة