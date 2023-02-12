محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة عدد من الأدوار المخالفة بنجع حمادى

قنا صابر سعيد

قاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من الأدوار العليا المخالفة فى 3 أبراج سكنية بمدينة بنجع حمادى، رافقه اللواء مساعد مدير أمن قنا لقطاع الشمال، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح الداودي، أن منظومة المتغيرات المكانية رصدت بعض العقارات المخالفة لقيود الارتفاع والترخيص بمدينة نجع حمادى، وبناءً عليه قامت الوحدة المحلية للمدينة بإصدار قرارات إزالة لهذه العقارات، وتم التنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة نجع حمادي للبدء في تنفيذ تلك القرارات من خلال حملة مكبرة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملة نجحت في إزالة الطابقين السادس والسابع علوى بأحد العقارات السكنية، اللذان تم بنائهما بدون ترخيص على مساحة 375 م2، كما تم إزالة الطابق السابع علوى بعقار سكني أخر الذي تم بناؤه بدون ترخيص على مساحة 185 م2، بالإضافة إلى إزالة الطابق الرابع علوى بعقار سكني الذي تم بناؤه بدون ترخيص على مساحة 150 م2، مؤكدا أن أعمال الإزالة تتم على حساب ملاك العقارات.

وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة أثناء تنفيذ حالات الإزالة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه لا تهاون في المخالفة مهما كان حجمها لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين الدولة، و عدم الشروع في البناء بدون ترخيص، حيث أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أى بناء جديد ، ويتم التعامل معها بكل حزم.