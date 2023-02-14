اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة طالبة أثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ بالمنيا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:31 م
إصابة طالبة أثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنبا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت طالبة بالتسمم، إثر تناولها مادة كلور بطريق الخطأ داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة المنيا، وجري نقلها إلي مركز السموم بالمستشفي العام لتلقي العلاج.
 
تلقت الأجهزة الأمنية  بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الطالبة "رحمة.م.ع" 17 عاما، تقيم بمدينة المنيا، بالتسمم، أثناء تواجدها داخل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة المنيا.
 
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالبة مصابة بغثيان وهبوط عام، إثر تناولها عن طريق الخطأ مادة كلور بدلا من المياه، وذلك أثناء تواجدها داخل المدرسة، وجري نقلها لمركز السموم داخل المستشفي العام حيث أجريت لها عمليات غسيل وتطهير معوي وقد تماثلت للشفاء.
علي جانب أخر استقبلت مستشفي ملوي التخصصي موظف يدعي "ح.ت" 24 عاما، مصابا بجروح قطعية بالرأس، وبإجراء التحريات تبين أنه مقيم بقرية العرين البحرية في غرب مركز ملوي، وأثناء تواجده علي رأس العمل سقط عليه جسم صلب من الأرفف عبارة عن فايل  ملفات، وأدي ذلك لشج رأسه.
 

مديرية الامن

اصابة طالبة

خوادث

اخبار المنبا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة