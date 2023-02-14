إحالة 67 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية فى الدقهلية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 67 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، والوحدات البيطرية، ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق، وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن بنى عبيد وطلخا ونبروه.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 57 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدة الصحية بقرية ميت سويد والصلاحات وطلعت ومبارك وابو المعاطى الباز، واليوسيفية بمركز بنى عبيد ووحدة طب الاسرة بقرية شرنقاش، وبقرية ميت عنتر بمركز طلخا، كما شملت التحقيقات عدد 7 من العاملين بمراكز شباب ابو المعاطى الباز واليوسيفية كفر الصلاحات ببنى عبيد ومراكز شباب كفور العرب ودميرة بمركز طلخا ونادى طلخا الرياضى وشملت ايضا عدد 3 من العاملين بالوحدات البيطرية فى كل من ميت فارس وميت سويد ببنى عبيد، وشملت التحقيقات كذلك مسئولى عدد من الوحدات الخدمية وجدت مغلقة فى مواعيد العمل الرسمية اثناء حملات التفتيش والمرور.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطرى، لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمى، ومسئولى الوحدات التى وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور فى مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.