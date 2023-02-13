محافظ الدقهلية يبحث تفعيل منظومة بطاقة الخدمات لذوى الهمم والقضاء على الانتظار

الدقهلية ـ شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم، لمسئولي قطاعي التضامن الاجتماعي والشئون الصحية، وذلك لاستعراض ومناقشة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل، بمنظومة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والعمل الجاد بهدف القضاء علي قوائم الانتظار للمتقدمين للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من الفئات ذوي الهمم.

حضر الاجتماع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وليد الهراس مدير ادارة المجالس الطبية بالدقهلية، وليلي عبد العزيز مدير عام التأهيل الاجتماعي بالتضامن الاجتماعي بالدقهلية.

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل فيما بين مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، والمجالس الطبية بالدقهلية، لتيسير الإجراءات لحصول المستحقين علي بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي المميكن في هذا الشأن.

وتقرر قيام مكاتب التأهيل بالمراكز بحصر جميع حالات الإعاقة المستثناة من إجراء الكشف الطبي المميكن علي أن يتم إنهاء إجراء اعتماد أوراقهم مباشرة من مكاتب التأهيل من خلال لجان طبية في مقرات المكاتب.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الحالات من ذوي الإعاقة، وأضاف أننا نعمل على تقديم كل سبل الدعم اللازم لهذه الفئات وأسرهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة ومع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2020 تقدم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من الأبناء ذوي الهمم علي مستوي المحافظة بلغ عددهم 22 ألفا و574 متقدما، وتم القبول منهم لعدد 21 ألفا و241 متقدما، وتم رفض 812 طلبا لعدم انطباق الشروط عليهم وفقا لتقارير اللجان المختصة.



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