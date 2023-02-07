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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.89% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:49 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.89% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6961 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

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