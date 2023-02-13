وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد انتظام المدارس في ثانى يوم دراسة بالخارجة.. صور

وكان وكيل التعليم بالمحافظة أجرى أمس الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة انتظام العمل فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، وشارك فعاليات طابور الصباح المدرسى بمدرسة الخارجة الثانوية العسكرية، و استمع لفقرات الإذاعة المدرسية والتى تضمنت مجموعة من الفقرات الهادفة لدعم الطلاب بمجموعة من المعلومات مع مطلع يوم دراسى جديد، وهنأ العاملين وطلاب بالمدرسة ببداية الفصل الدراسى الثانى ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وفى الختام شارك المنهدس سيد عبد العزيز، العاملين وطلاب المدرسة مراسم النشيد الوطنى وتحية العلم وشدد على ترجمة حب الوطن بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات .

كما تفقد وكيل تعليم المحافظة، سير العمل بمدرستى السلام الابتدائية والإعدادية القديمة بالخارجة، مطمئنا على إنتظام التلاميذ بالفصول الدراسية وإلتزام المعلمين بالمدرستين بمهامهم الوظيفية المكلفين بها، وشارك الطلاب الحصة الأولى والتى جرى إعدادها حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن ، على الدور الهام للشرطة المصرية وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل حماية الوطن والحفاظ على امنه واستقراره .

وخلال الجولة تفقد معرض المدرسة والذى يحتوى على العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدويه، و استمع وكيل التعليم إلى مجموعة من الآراء والمقترحات وعرض المشكلات من مجموعة من المعلمين من شأنها إنضباط ودقة العمل ، حيث أكد على بحث فورى لكافة المقترحات والمشكلات وتقديم الحلول العاجلة .مدارس الوادى الجديد.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة ، على إنتظام نحو 70 الف طالب وطالبة ، اليوم الأحد ، بأول أيام الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة، حيث أجرى مجموعة من الجولات الميدانية وتشكيل لجان لمتابعة استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسى الثانى وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور ، لافتا إلى المتابعات المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وفصل دراسى سعيد.