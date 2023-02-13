وكيل أوقاف المنوفية: نظافة 6 آلاف مسجد فى إطار حملة الوزارة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية،على أنه فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم حملة موسعة لنظافة المساجد تتم اليوم ولمدة عشرة أيام حملة نظافة المساجد ما يقرب من 6 آلاف مسجد بجميع محافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أنه تم التنبيه على جميع مدير الإدارات والمفتشين على مستوى المحافظة بالمرور على جميع المساجد للتأكد من قيام العاملين بنظافة المساجد وتعقيمها.

وأشار زكريا الخطيب، إلى أن الحملات مكونة من العاملين بالمساجد والإشراف عليهم من قبل كل إمام مسجد وسيتم المرور عليهم من قبل مفتشى الإدارات على مستوى جميع أنحاء المحافظة .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه حتى الآن لم يتم تحديد المساجد التى سوف تتم بها صلاة التهجد خلال شهر رمضان الكريم فى انتظار ورود بيان من الوزارة حول المساجد .

وكانت وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل ، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي ،النظافة الدورية للمسجد ، نظافة أسطح المساجد ، رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات، نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل ،تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر ، توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .