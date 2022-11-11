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أكرم القصاص
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مديرية أوقاف المنوفية تفتتح 4 مساجد جديدة.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:59 م
مديرية أوقاف المنوفية تفتتح 4 مساجد جديدة.. صور أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة
المنوفية - فريق المحافظات

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‏افتتحت مديرية أوقاف المنوفية اليوم الجمعة، أربعة مساجد جديدة، هى مسجد الرحمة بعزبة حمدان التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ومسجد  التوبة بعزبة الخياطين فى الشهداء، ومسجد السلام بسمان بمركز الباجور، ومسجد  التقوى كفر سرسمون بمركز الشهداء، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد.
 
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م  حتى تاريخه (340) مسجدًا ، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
 
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة (1)
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة

أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة (2)
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة

أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة (3)
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة

أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة (4)
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة

أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة (5)
أوقاف المنوفية تفتتح مساجد جديدة
 
 

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