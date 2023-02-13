اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الداخلية السورى: آلاف المواطنين صاروا بلا مأوى بسبب الزلزال

الإثنين، 13 فبراير 2023 05:01 م
وزير الداخلية السورى: آلاف المواطنين صاروا بلا مأوى بسبب الزلزال زلزال سوريا
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قال وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، إن هناك آلاف المواطنين أصبحوا بلا مأوى وبحاجة لبناء ما دمره الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية السوري، اليوم الاثنين، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر؛ لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين.


وأشار الرحمون، إلى تعاون بلاده مع المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصليب الأحمر الدولي من خلال تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتسهيل عملها، والتي من شأنها مساعدة الشعب السوري، منوها بأنه منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المدمر وفرت الدولة كافة إمكانياتها لإنقاذ المواطنين وإسعاف المصابين ورفع الأنقاض وتقديم الاحتياجات اللازمة للمتضررين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).


بدورها، أشارت ميريانا إلى أن اللجنة تعمل على تقديم المساعدات والاحتياجات الإسعافية بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.


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