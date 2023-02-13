موجز اقتصاد اليوم الإثنين 13-2-2023.. دور مصر لتأمين احتياجات الغاز لأوروبا

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الإثنين 13-2-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حول الحلول والإمكانيات التي تمتلكها مصر لتأمين جانب من احتياجات أوروبا من الغاز، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

طارق الملا: مصر لديها الحلول والإمكانيات لتأمين جانب من احتياجات أوروبا من الغاز

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الجلسة الاستراتيجية(بداية جديدة - السباق لاستغلال غاز شرق المتوسط) والتى ضمت وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى وظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

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