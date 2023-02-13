اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 04:49 م
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مصرع شقيقين خنقا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما فى الدقهلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:08 م
مصرع شقيقين خنقا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما فى الدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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لقي طالب ثانوي وشقيقته مصرعهما في إحدى القري التابعة لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وعثر الأهالي علي جثمانهما داخل شقتهما متوفيين.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي شقيقين متوفين داخل شقتهما.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طلخا، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين العثور علي شقيقين وهما باسل م م 17 عاما، وشقيقته رنا م م 15 عاما، نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة ما أدي إلي اختناقهما ومفارقتهما للحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، ونقل جثمانهما إلي المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


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