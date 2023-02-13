مركز الشهداء بالمنوفية يواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع.. صور

المنوفية – محمود شاكر

واصلت اليوم أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء فى محافظة المنوفية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء.

وتابع محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل، أعمال تبطين ترعة السمسمية أمام العزبة الحمراء بدراجيل، كما تابع محمود أبو سماحه رئيس الوحدة القروية بكفر عشما أعمال إنشاء سور على جانبي الترعة بقرية سلامون بحري حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنفيذ مشروع تبطين الترع للتقليل من كميات المياه المهدرة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.