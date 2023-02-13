محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

‏الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد محافظ الإسماعيلية ، اجتماعًا تنسيقيا، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والجهات التنفيذية المعنية بالاجتماع.

تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والمعنية بنشر زراعة الأشجار في محافظات مصر، وفى إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، لتوريد 3.7مليون شجرة بتكلفة 85 مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية، استهل المحافظ الاجتماع، بالتأكيد على أهمية أن يتم تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة " بالشكل الأمثل؛ حتى ينعم المواطن ببيئة صحية خالية من التلوث في ظل التغيرات المناخية الحالية.

فيما استعرض رؤساء المراكز والمدن الخطة الموضوعة لإتمام عملية زرع الأشجار بنجاح، وبالأعداد المناسبة، حيث تبلغ حصة كل مركز ومدينة حوال 9900شجرة، تتنوع ما بين أشجار مثمرة وخشبية، وكذلك تم إمداد المدراس بالأشجار المناسب زراعتها فيها.

وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين في تلك المبادرة الي جانب الجهاز التنفيذي ، لبث روح الانتماء للوطن ، وحافزا لهم للحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها ، بجانب استغلال حصة التربية الزراعية في المدارس ومشاركة الطلاب في هذه المبادرة.

بالإضافة لتكليف فريقًا لمتابعة سير عمليات الزراعة بنجاح، والتأكد من توفير مصادر لري الأشجار بكميات مناسبة من الماء، و عدد الأشجار المناسبة لكل منطقة مزروعة.

وأشار إلى أهمية إمداد الحدائق الجديدة والمتنزهات والميادين بكميات مناسبة من الأشجار، وإحاطة الحدائق بأسوار من الأشجار الخشبية وأشجار الزينة، لنشر الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، بزراعة الأشجار في منطقة المحطة الجديدة بعد تطويرها، وكذلك المنطقة ما بين المنطقة الحرة الاستثمارية وكوبري المستقبل على الطريق الصحراوي، بالإضافة لمداخل المدن والقرى.

واختتم بأنه في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه العالم، تأتي تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري وللأجيال القادمة، وأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.