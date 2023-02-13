محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" فى شبين القناطر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للانتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية لمتابعة مشروعات الرصف الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذُها، ومعدلات التنفيذ الفعلية للشركات المُنفذة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

واستهل "المحافظ"، جولته بمُتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق "شبين القناطر / قليوب" بنطاق قرية نوى، والذي يبلُغ طوله 7 كم بداية من قرية الزهويين حتى قليوب، ويتم العمل بالقطاع الأول بطول 4.770 كم بعرض متغير ما بين 8 : 15 م، ويتم تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم الانتهاء من جميع المرافق بالكامل في القطاع الأول ويتم الآن العمل بنظام إعادة التدوير fdr وهي وضع طبقة من الأسمنت ثم فرمها مع الأسفلت ومن ثم وضع الطبقة السطحية والنهائية وقد بلغت نسبة التنفيذ 22%، حيث وجه المحافظ القائمين على الأعمال برفع معدلات العمل لإنجاز الطريق في المدة المُقررة لسهولة الحركة المرورية كونه طريق حيوي وهام، مع مراعاة الدقة والالتزام بالمواصفات الفنية أثناء الرصف.

ثم استكمل الهجان، جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بقرية الأحراز طريق "عرب الحمامشة وعزبة الشقري"، والذي يبلُغ طوله 2.3 كم بمتوسط عرض7 م، والقائم بتنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إذ تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، وتم الانتهاء من أعمال فرم الأسمنت مع طبقة الأسفلت بنظام الـ fdr، ثم الطبقة السطحية والنهائية وقد بلغت نسبة التنفيذ إلى 40%، بطول 1400 متر.

فيما تابع "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية من بداية كوبري كفر شبين حتى قرية المريج، والذي يبلُغ طوله 2.4م، ويُنفذ تحت إشراف من جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وقد تم الانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، كما تم الانتهاء من أعمال الـ fdr بطول 400 متر جاهزين لأعمال الطبقة السطحية، وتم الانتهاء من 300 متر جاري تجهيزهم وفرد الأسمنت واستكمال باقي المسافة.

وفي سياقٍ مُتصل تفقدَّ محافظ القليوبية، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي تبلُغ مساحتها الكلية 16500 متر، مكونة من 6 مباني من بينهم المبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مكون من أرضي و6 أدوار علوية، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض على مساحة 1700 متر، ومبنى البلازما والدم على مساحة 500 متر، ومبنى لمولدات الكهرباء، ومبنى لخزانات المياه والقائم بالتنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، وقد وصلت نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى 17%.

وعلى صعيدٍ آخر تفقدَّ "المحافظ"، أعمال تطوير حديقة ترعة زفيتة بمدينة شبين القناطر، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والمقامة على مساحة 120متر، وتم الانتهاء من حوائط الحديقة وجاري تغطية الجدران بالطوب الفرعوني لإبراز مظهر جمالي للحديقة بالإضافة إلى الأشجار التي سيتم زراعتها وتوفير فرص للشباب.

كما تابع "الهجان" أعمال تطوير حديقة المرصفاوية بجوار مزلقان السلخانة طريق شبين القناطر قليوب، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تبلُغ مساحتها 950 متر تقريباً، وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 80%، وجاري إنهاء السور الخارجي للحديقة، وسيتم تغطيته بالطوب الفرعوني، بالإضافة إلى أعمال التشجير داخل الحديقة.

وشددَّ "الهجان"، على سرعة إنهاء كافة الأعمال وسرعة توريد الأشجار التي سيتم زراعتها داخل الحديقة ليتم فتحها أمام المواطنين لخلق متنفس جديد لهم علاوة على توفير فرص عمل للشباب من خلال عمل عربات طعام ومشروبات لخدمة زائري الحديقة ولتوفير فرص عمل حقيقية للحد من البطالة.

ووجه "محافظ القليوبية"، بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

جاءت الجولة بحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، ومهندسي الشركات المُنفذة ومهندسي الإشراف .



أعمال رصف الطرق بشبين القناطر



أعمال رصف الطرق



المحافظ خلال الجولة



جانب من المشروعات



رصف الطرق بمشروعات حياة كريمة



سير العمل بالمشروعات



مشروعات حياة كريمة بالقليوبية



