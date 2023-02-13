محافظ الدقهلية: مليار جنيه حجم مشاركة المجتمع المدنى فى المشروعات

الدقهلية شريف الديب

لعب المجتمع المدنى بالدقهلية دورا مهما خلال الفترة الماضية، ما كان له أكبر الأثر على الحياة اليومية للمواطنين داخل محافظة الدقهلية، حيث ساهم المجتمع المدني بشكل كبير فى تقديم تيسيرات للأهالى فى كل المجالات، من خلال المشاركة المجتمعية مع المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أن المجتمع المدنى بالدقهلية، يعد شريكا أساسيا فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة فى كافة القطاعات الخدمية سواء من خلال بناء المساجد، أو تطوير المستشفيات، أو من خلال بناء المدارس، أو من خلال تطوير الميادين وغيرها من القطاعات المختلفة، حيث بلغ حجم مشاركة المجتمع المدنى بالدقهلية فى عدد من القطاعات خلال الفترة من 2020 حتى 2022 ما يقرب من 1 مليار جنيه، وأوضح مختار أنه فى قطاع الأوقاف بلغ حجم مشاركة المجتمع فى بناء المساجد ما يقرب من 770 مليون جنيه.

وفى قطاع الصحة بلغ حجم مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير ودعم المستشفيات الصحية ما يقرب من 80 مليون جنيه سواء من خلال تطوير الاقسام أو شراء معدات وأجهزة ومستلزمات طبية.

وفى قطاع المدارس بلغ حجم مشاركة المجتمع المدنى 54 مليون جنيه، وفى قطاع تطوير الميادين تم نقل وتطوير ميدان النصب التذكارى لشهداء المحافظة أمام مبنى ديوان المحافظة بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه مساهمة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وأصبح الآن مذار سياحى ومتنفس ترفيهى للمواطنين، وتم افتتاحه فى ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيده.

كما تم انشاء ميدان النسور ووضع طيارة حربية من المقاتلات التى شاركت فى معركة المنصوره الجوية فى حرب اكتوبر المجيده مقدمه من القوات المسلحه والقوات الجوية كهدية إلى شعب الدقهلية العظيم، وتم افتتاحه فى اعياد القوات الجويه.

واضاف محافظ الدقهليه إلى انه خلال الفترة من 2020 حتى 2022، وصل اجمالى عدد المدارس التى تم افتتاحها والجارى إنشائها وطرحها خلال هذه الفترة بلغ 247 مدرسة بإجمالى 2,521 فصل تعليمى، بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و248 مليون جنيه وكان هناك جزء منها للمجتمع المدنى، حيث ارتقع اجمالى عدد المدارس التى تم افتتاحها خلال هذه الفترة 144 مدرسة بإجمالى عدد فصول 840 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 395 مليون جنيه.

كما وصل إجمالى عدد المدارس الجارى تنفيذها 53 مدرسة بإجمالى عدد فصول 887 فصل تعليمى بتكلفة إجمالية بلغت 413 مليون جنيه.

بالإضافة إلى إجمالى عدد المدارس التى تم طرحها هذا العام 50 مدرسة بإجمالى عدد فصول 794 فصل تعليمى بتكلفة إجمالية بلغت 440 مليون جنيه.