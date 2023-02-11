الكشف على 954 سيدة خلال قافلة صحة إنجابية فى بنى عبيد بالدقهلية

نظمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية، قافلة سكانية شاملة بمركز ومدينة بنى عبيد، تضمنت تقديم خدمات طبية شاملة وذلك فى إطار حملة "أيامنا أحلى"، وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أنه تم الكشف على نحو 643 حالة باطنة إلى جانب 363 ترددوا على عيادة الأطفال بالقافلة .

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان السيد، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم مشاركة الرائدات الريفيات بحملة "أيامنا"، بحضور فريق الإشراف من الوزارة حسن شحاته، وعاطف ارمايوس، وبلغ إجمالى المنتفعات حوالى 954 سيدة من خلال 51 وحدة ثابتة و3 عيادات متنقلة .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن إطلاق عدد من القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فيا لمحافظات ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك في إطار خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2023.

بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.