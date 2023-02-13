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لوحتك باسمك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات تحمل أسماء مميزة.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:23 ص
لوحتك باسمك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات تحمل أسماء مميزة.. صور لوحة سيارة ع ر ب 8888
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية:
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
 
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
 
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
 
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
 
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
لوحة سيارة ر ع ب 2222
لوحة سيارة ر ع ب 2222

لوحة سيارة ع ر ب 8888
لوحة سيارة ع ر ب 8888

لوحة سيارة ع ل ى 6665
لوحة سيارة ع ل ى 6665

لوحة سيارة ع م ر 1113
لوحة سيارة ع م ر 1113

لوحة سيارة ع م و 8
لوحة سيارة ع م و 8

لوحة سيارة م م 222
لوحة سيارة م م 222

 


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