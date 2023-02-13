اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 08:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قصر باكينجهام: إصابة الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا بفيروس كورونا

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:33 م
قصر باكينجهام: إصابة الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا بفيروس كورونا الملكة كاميلا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، عن إصابة الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.

وقال قصر باكنجهام، إن الملكة كاميلا ألغت زيارتها إلى وست ميدلاندز اليوم الثلاثاء، بسبب "مرض موسمي".

وجاء في البيان:"بعد إصابتها بأعراض البرد، ثبتت إصابة جلالة الملكة بفيروس COVID"، و"مع الأسف ، ألغت جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع وترسل اعتذارها الصادق لمن كان من المقرر أن يحضرها".

المتحدث باسم القصر قال إن السيدة البالغة من العمر 75 عامًا أجبرت على تأجيل زيارتها قبل أن يضيف أن كاميلا تأمل في التعافي قبل يوم الخميس والانضمام إلى زوجها في ميلتون كينز.

 

 


قصر باكينجهام

باكينجهام

الملكة كاميلا

ملك بريطانيا

كورونا



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل 3 أيام من الاحتفالات ببريطانيا.. قصر باكنجهام يكشف التسلسل الزمنى لحفل تتويج الملك تشارلز بمشاركة نجوم العالم.. تتويج الملكة كاميلا بجانب زوجها خلافا للتقاليد.. وتوقعات بغياب الأمير هارى وميجان ماركل

الأحد، 22 يناير 2023 07:30 م

الملكة كاميلا تحصل على ألقاب الأمير أندرو العسكرية بعد تجريده منها

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:11 م

العالم هذا المساء.. الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب فرنسا فى نهائى المونديال.. الملكة كاميلا أنيقة بفستان أخضر فى حفل عيد الميلاد بأحد مطاعم لندن.. إنديرا أمبيو ملكة جمال فرنسا للعام 2023

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة