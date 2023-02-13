قصر باكينجهام: إصابة الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا بفيروس كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، عن إصابة الملكة كاميلا زوجة ملك بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.

وقال قصر باكنجهام، إن الملكة كاميلا ألغت زيارتها إلى وست ميدلاندز اليوم الثلاثاء، بسبب "مرض موسمي".

وجاء في البيان:"بعد إصابتها بأعراض البرد، ثبتت إصابة جلالة الملكة بفيروس COVID"، و"مع الأسف ، ألغت جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع وترسل اعتذارها الصادق لمن كان من المقرر أن يحضرها".

المتحدث باسم القصر قال إن السيدة البالغة من العمر 75 عامًا أجبرت على تأجيل زيارتها قبل أن يضيف أن كاميلا تأمل في التعافي قبل يوم الخميس والانضمام إلى زوجها في ميلتون كينز.