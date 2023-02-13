قصر باكنجهام: الملكة كاميلا تؤجل جولة ملكية غدا بسبب مرضها

كتبت ريهام عبد الله

أعلن قصر باكنجهام، أن الملكة القرينة كاميلا، قررت تأجيل مشاركة ملكية فى ويست ميدلاندز، كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، بعد أن أصيبت بمرض موسمى.

الجولة الملكية لـ كاميلا، كانت تشمل زيارة مدرسة Elmhurst Ballet School فى إدجباستون، برمنجهام، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، تليها زيارة إلى مكتبة فى تلفورد لشكر الموظفين وممثلى المجموعات التطوعية على مساهمتهم فى المجتم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الملكة كاميلا والملك تشارلز

بيان قصر باكنجهام

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الملكة كانت تعانى من "مرض موسمى"، لكن من المأمول أن يتم تحديد موعد قريب، لهذه الزيارة.

كان آخر ظهور علنى لها فى 9 فبراير، عندما زارت مركزًا لضحايا العنف المنزلى فى باترسي، جنوب لندن، وليست هذه هى المرة الأولى التى تُجبر فيها الملكة على الانسحاب من المشاركات الملكية بسبب المرض.

الملكة ألغت عدد من الارتباطات بسبب كوفيد 19 سابقا

فى العام الماضى، ألغت دوقة كورنوال فى ذلك الوقت زيارة لمهرجان شلتنهام، بعد أسبوع واحد فقط من الكشف عن تأثر صحتها بنوبة ثانية من كوفيد.

كان من المقرر أن تحضر اليوم الثانى من السباق الذى استمر أربعة أيام، لكن يُعتقد أنها لا تزال تعانى من "سعال طفيف" بعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس، وفى هذه الأثناء فى عام 2019، اضطرت كاميلا إلى الانسحاب من خدمة إحياء الذكرى فى وستمنستر أبى بسبب إصابة فى الصدر.

كان من المقرر أن تحضر الحدث مع دوق ودوقة ساسكس، لكن طبيبها أخبرها بإلغاء ارتباطاتها بسبب التهاب فى الصدر ازداد سوءًا بشكل تدريجي.

كما أُجبرت زوجة الملك تشارلز على الانسحاب من حفل عشاء بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الأمير ألبرت بناءً على نصيحة طبية، ويأتى مرضها أيضًا بعد فترة مزدحمة شاركت فيها فى عدد من الارتباطات فى جميع أنحاء لندن.