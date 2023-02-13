اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قصر باكنجهام: الملكة كاميلا تؤجل جولة ملكية غدا بسبب مرضها

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:20 م
قصر باكنجهام: الملكة كاميلا تؤجل جولة ملكية غدا بسبب مرضها الملك تشارلز والملكة كاميلا
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قصر باكنجهام، أن الملكة القرينة كاميلا، قررت تأجيل مشاركة ملكية فى ويست ميدلاندز، كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، بعد أن أصيبت بمرض موسمى.

الجولة الملكية لـ كاميلا، كانت تشمل زيارة مدرسة Elmhurst Ballet School فى إدجباستون، برمنجهام، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، تليها زيارة إلى مكتبة فى تلفورد لشكر الموظفين وممثلى المجموعات التطوعية على مساهمتهم فى المجتم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

الملكة كاميلا والملك تشارلز
الملكة كاميلا والملك تشارلز

بيان قصر باكنجهام

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الملكة كانت تعانى من "مرض موسمى"، لكن من المأمول أن يتم تحديد موعد قريب، لهذه الزيارة.

كان آخر ظهور علنى لها فى 9 فبراير، عندما زارت مركزًا لضحايا العنف المنزلى فى باترسي، جنوب لندن، وليست هذه هى المرة الأولى التى تُجبر فيها الملكة على الانسحاب من المشاركات الملكية بسبب المرض.

الملكة ألغت عدد من الارتباطات بسبب كوفيد 19 سابقا

فى العام الماضى، ألغت دوقة كورنوال فى ذلك الوقت زيارة لمهرجان شلتنهام، بعد أسبوع واحد فقط من الكشف عن تأثر صحتها بنوبة ثانية من كوفيد.

كان من المقرر أن تحضر اليوم الثانى من السباق الذى استمر أربعة أيام، لكن يُعتقد أنها لا تزال تعانى من "سعال طفيف" بعد أن ثبتت إصابتها بالفيروس، وفى هذه الأثناء فى عام 2019، اضطرت كاميلا إلى الانسحاب من خدمة إحياء الذكرى فى وستمنستر أبى بسبب إصابة فى الصدر.

كان من المقرر أن تحضر الحدث مع دوق ودوقة ساسكس، لكن طبيبها أخبرها بإلغاء ارتباطاتها بسبب التهاب فى الصدر ازداد سوءًا بشكل تدريجي.

كما أُجبرت زوجة الملك تشارلز على الانسحاب من حفل عشاء بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الأمير ألبرت بناءً على نصيحة طبية، ويأتى مرضها أيضًا بعد فترة مزدحمة شاركت فيها فى عدد من الارتباطات فى جميع أنحاء لندن.


الملكة كاميلا

كاميلا

الملكة القرينة

قصر باكنجهام

العائلة الملكية البريطانية

الملك تشارلز

ملك بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل 3 أيام من الاحتفالات ببريطانيا.. قصر باكنجهام يكشف التسلسل الزمنى لحفل تتويج الملك تشارلز بمشاركة نجوم العالم.. تتويج الملكة كاميلا بجانب زوجها خلافا للتقاليد.. وتوقعات بغياب الأمير هارى وميجان ماركل

الأحد، 22 يناير 2023 07:30 م

هارى يهاجم العائلة الملكية البريطانية فى سلسلة مقابلات ويؤكد: كاميلا خطيرة

الإثنين، 09 يناير 2023 12:02 م

مذكرات هارى تكشف أسرار العائلة المالكة.. مشاجرة مع وليام "وتقطيع ياقته".. سخرية من كيت "والسبب زى الطيار".. وتعاطى الكوكايين فى سن المراهقة .. وقصة رفضه وشقيقه لزواج والده من كاميلا

السبت، 07 يناير 2023 07:30 م

هارى يكشف أسراره فى مذكراته الصادمة.. دوق ساسكس: توسلت أنا وشقيقى لوالدنا كى لا يتزوج كاميلا.. نجل الملك يكشف قتله لـ25 من طالبان أثناء خدمته فى أفغانستان.. ويروى تفاصيل خناقة كيت مع ميجان قبل أيام من زفافها

السبت، 07 يناير 2023 12:30 ص

الأمير هارى فى مذكراته: توسلت أنا وويليام لوالدنا كى لا يتزوج كاميلا

الجمعة، 06 يناير 2023 10:18 ص

الملكة كاميلا تحصل على ألقاب الأمير أندرو العسكرية بعد تجريده منها

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة