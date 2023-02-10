اعرف فوائد زيت الزيتون لجسم الإنسان.. يخفض نسبة الكولسترول.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرا من محافظة الإسكندرية، مع أحد بائعى منتجات زيت الزيتون وفوائدة للوقاية من الأمراض، ودوره فى تخفيض نسبة الكولسترول فى الجسم، وكذلك مريح للمعدة، ويعطى ليونة للمعدة عند الإنسان.

فى البداية يقول إبراهيم أسامة أحد بائعى زيت الزيتون التمور فى محافظة الإسكندرية، أنه يعمل فى بيع منتجات الزيوت والعسل منذ سنوات، وتطرق إلى أن فوائد زيت الزيتون من الأشياء المفيدة للكولسترول فى الجسم، وهى تخفض النسبة فى الجسم ومريح للمعدة ويعطى ليونه لدى الإنسان الذى يشعر بالإمساك عند تناولة.

وأضاف إبراهيم أسامة، لـ"اليوم السابع"، أن زيت الزيتون يدخل فى الطعام لتقليل الوزن للإنسان و، كما ذكر فى القرآن وحديث عن الرسول، أنه يستخدم أيضا كالدهان واستخدام أيضا للشعر بالنسبة للسيدات، وايضا تقليل نسبة الحموضة، ولابد من الاطلاع والتأكد من أصالة إنتاج زيت الزيتون عند العصر على البارد، وان تكون نسبة الحموضة لا تزيد عن 1% .

واضح بائع زيت الزيتون، أن مصر غنية على مستوى العالم بانتاج زيت الزيتون ورقم واحد فى إنتاجه، وتكون أكثر المناطق المنتجة لزيت الزيتون هى سيوة والعريش ومطروح، وتختلف الجودة من مكان لآخر وطريقة التخزين لها مواصفات خاصة للحفاظ عليها بطريقة سليمة.

وأشار إبراهيم أسامة، أن هناك أيضا التمر المصرى له فوائد عديدة، والبعض يطلقون علية مسمار الرجل للذين يشتكون من الخشونة فى القدم، وله فوائد صحية كبيرة وله فوائد أخرى تقليل بسبب نسبة سكرياته الطبيعية، وتعمل على سد الجوع وهناك أحاديث كثيرة عن الرسول بالنسبة للتمر وهناك عدد من المحافظات يتم الحصول على التمر الجيد منها محافظات الصعيد وسيوة وأسوان والوادى الجديد، ومنها التمر الطرى والناشف، وحسب اختلاف المكان وطبيعة الطقس وأكثر انواع التمور المنتشرة فى الأسواق هو تمر الوادى فهو طرى ومسكر، وله فوائد عالية، ويتم حفظ التمر للحفاظ عليه من السوس فى مكان معتدل البرودة وليس فى درجات حرارة عالية.



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