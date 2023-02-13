ضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الشرقية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه الكائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

▪ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و 20 ألف صاروخ "مختلف الأحجام") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.