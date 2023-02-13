رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد عدد من المشروعات

كتبت ــ هند مختار

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية فى محافظة الغربية، لتفقد عدد من المشروعات.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء.