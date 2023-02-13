اليوم السابع
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رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد عدد من المشروعات

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:52 ص
رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد عدد من المشروعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية فى محافظة الغربية، لتفقد عدد من المشروعات.
 
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء.
 

محافظة الغربية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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