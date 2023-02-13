الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد عدد من المشروعات الإثنين، 13 فبراير 2023 07:52 ص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كتبت ــ هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية فى محافظة الغربية، لتفقد عدد من المشروعات. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء. محافظة الغربية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بإحداث نقلة في مشروعات تطوير شمال سيناء الإثنين، 13 فبراير 2023 04:00 ص رئيس الوزراء يتابع موقف المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية الأحد، 12 فبراير 2023 02:36 م رئيس الوزراء عقب جولته فى مشروعات بالسادس من أكتوبر: المشروعات تستهدف إطلاق طاقات القطاع الخاص فى جميع مجالات الاقتصاد المصرى.. الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص للتوسع بدوره فى المرحلة القادمة السبت، 11 فبراير 2023 05:47 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة