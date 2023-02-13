دراسة تكشف عن التفاعل بين النوم والألم المزمن

كتبت فاطمة ياسر

غالبًا ما يكون الألم المزمن أحد أكثر الأسباب شيوعًا وراء طلب الأفراد للمساعدة الطبية، ويتأثر حوالي 65 مليون شخص في الولايات المتحدة بالألم المزمن، و يعاني ما بين 67 إلى 88 % منهم أيضًا من اضطرابات النوم ، بما في ذلك الاستيقاظ الليلي المتكرر وانخفاض جودة النوم، علاوة على ذلك ، قد تؤدي اضطرابات النوم أيضًا إلى تفاقم الألم من خلال المساهمة في الإصابة بالسمنة والسكري والاكتئاب.

ونظرًا للاعتقاد بأن الألم المزمن والنوم مرتبطان ، فقد يكون علاج أحدهما مفيدًا للآخر، وأحد هذه العلاجات هو تحفيز الحبل الشوكي ، والذي يظهر أدلة متزايدة على أنه يحسن جوانب النوم وأثبت فعاليته في علاج العديد من حالات الألم المزمن، ويتضمن هذا العلاج محفزًا للحبل الشوكي قابل للزرع يرسل مستويات منخفضة من الكهرباء مباشرة إلى النخاع الشوكي لتخفيف الألم، ومع ذلك ، فإن تأثيره على حياة المرضى لم يتحدد بعد.

وحول ذلك أجرى باحثون من كلية الطب شميدت بجامعة فلوريدا أتلانتيك ، بالتعاون مع مركز ألباني الطبي ، دراسة لفهم تأثير تحفيز الحبل الشوكي على الألم المزمن والنوم بشكل أفضل.

وبالنسبة للدراسة ، أكمل المشاركون مجموعة من مقاييس النتائج المعتمدة فيما يتعلق بالنوم والألم والحالة الوظيفية والجودة العامة للحياة في فترات زمنية مختلفة طوال فترة الدراسة.

و"نظرًا لإجراء المزيد من الدراسات على عتبات الحد الأدنى من الفروق السريرية المهمة ، فإن تقييم الاستجابة السريرية لتحفيز الحبل الشوكي سوف يتحسن. على هذا النحو ، يمكننا الحصول على فهم أفضل لنوع المريض الذي من المرجح أن يستفيد من هذا العلاج