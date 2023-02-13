اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 09:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة بالبحيرة لتوعية التجار بأهمية قانون المحال العامة وتوفيق أوضاعهم

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:00 م
حملات مكثفة بالبحيرة لتوعية التجار بأهمية قانون المحال العامة وتوفيق أوضاعهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.


وتأتى طلبات التراخيص الجديدة فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030

 

كما تأتى طلبات التراخيص ضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد

 

واستقبلت مراكز إصدار التراخيص بمحافظة البحيرة حتى الآن 1136 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

 

كما تقوم محافظة البحيرة، بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم

 

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لتراخيص المحال العامة يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

 

كما يهدف القانون الجديد إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمى فى منظومة الإقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات احتكارية.


قانون المحال العامة

تراخيص المحال العامة

محافظة البحيرة

طلبات تراخيص

المراكز التكنولوجية



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مركز إصدار تراخيص المحلات بحى النزهة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:52 ص

قانون المحال العامة.. تعرف على مراكز إصدار التراخيص

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول تجهيز 37 مركزا لإصدار تراخيص المحال غدا

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:10 م

الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.. "مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد بحى المناخ" صرح خدمى جديد للتيسير على المواطنين.. محافظ بورسعيد: المركز مميكن بنسبة 100% ويضم جميع الإدارات.. صور

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة