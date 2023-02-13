محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تطبيق قانون المحال لتوفيق أوضاع غير المرخصة

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، برئاسة اجتماع موسع مع مسئولى مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، على مستوى المحافظة وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وكافة الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى بشأن تفعيل القانون رقم 154لسنة 2019 والصادر بشأن المحال العامة على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الهدف من تطبيق القانون هو التيسير على أصحاب الانشطة المختلفة، لممارسة عملهم من خلال تبسيط إجراءات الترخيص لها وبما يتيح افضل الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تطبيق القانون يساهم فى فتح مجالات جديدة ويضمن تقديم خدمة للمواطنين وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.

وفى ذات السياق، تقرر خلال الاجتماع قيام إدارات مركز الإصدار بالوحدات المحلية، على مستوى المحافظة بالمرور على الطبيعة والتوعية لأصحاب الأنشطة نطاقهم بمميزات القانون وضرورة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة.

وتقرر خلال الاجتماع قيام مدير مركز تيسير الأعمال بالمحافظة، بإنشاء جروب على تطبيق الوتساب لإرسال الاشتراطات العامة والخاصة واللائحة التنفيذية للقانون، وتوضيح كيفية العمل بها والرد على كافة استفسارات الموظفين بإدارات مركز الإصدار بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع للمحال العامة بالمحافظات وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة للمواطنين حرصا على حقوق الجميع.