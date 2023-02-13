حل مشكلة الصرف بمساكن درنكة أسيوط وقرب انتهاء مشروع تجميع المياه نهاية مارس

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن حل مشكلة طفح المجارى بمنطقة مساكن قرية درنكة التابعة لمركز اسيوط نتيجة لكسر فى خزان مياه الصرف بالمنطقة وإرسال سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشفط جميع تراكمات المياه بالمنطقة وجارى إصلاح الكسر بالخزان معلنا قرب انتهاء مشروع صرف صحى قرى " ودير درنكة ودرنكة الجديدة " نهاية مارس القادم.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوجود شكوى بعض أهالى مساكن قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط من وجود طفح مجارى وظهور تجمعات مياه صرف صحى، نتيجة كسر بخزان مياه الصرف، وعلى الفور وجه المحافظ أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، بالتنسيق مع المهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وسرعة حل الشكوى.

وتوجهت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى منطقة المساكن وتم شفط وكسح تجمعات مياه الصرف وجارى اصلاح الكسر بواسطة فنيين الشركة لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى بحضور احمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط ووليد جمال رئيس قرية درنكة.

وأكد محافظ أسيوط، أنه يجرى استكمال مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية،محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولى شبكات انحدار و9 كيلو متر طولى خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة، فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المحطة الاولى وسيتم الانتهاء من المحطة الثانية فى اواخر مارس القادم.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة فى حالة جاهزية تامة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.