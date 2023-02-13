تقديم الرعاية الطبية لـ 1056 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز بسيون

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى مدينة بسيون مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

أكد الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة تولى تنظيم القوافل الطبية أولوية قصوى لدعم مبادرة "حياة كريمة "، وتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى والوصول للمناطق الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق النائية، دعما لخطة الدولة وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030، مثمناً دور الأطباء المشاركين بالقافلة في كافة التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1056 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 50 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 112 في عيادة طب الأطفال، و 116 بجراحة العظام، و 96 بعيادة الأمراض الجلدية، و 113 بأمراض الباطنة، و 29 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 96 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 16 بعيادة الجراحة العامة، و 76 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 36 بالنفسية والعصبية، 132 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 29 بعيادة القلب والأوعية الدموية 50 بعيادة الأسنان، و60 التحاليل، و21 عيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 50 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 2 أطفال، 8 عظام،4 جلدية، 2 باطنة ، 2 المسالك البولية ، 4 أنف وأذن وحنجرة ، 7 جراحة عامة،2 الصدر، 1 نفسية وعصبية ، 2 قلب وأوعية دموية، 14 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 100 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.