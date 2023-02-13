اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 3 رحلات بينها "2" من ميلانو

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 3 رحلات طيران، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم الإثنين 3 رحلات طيران بينهم رحلتين قادمتين من مطار مدينة ميلانو الايطالية، يقلان على متنهم قرابة 500 سائح ايطالى الجنسية، ورحلة اخرى داخلية.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى ، أمس الأحد 21 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن الـ 21 رحلة بينهم 6 رحلات سياحية خاصة، وكذلك رحلة من ليتوانيا، و4 رحلات من بولندا، و3 من التشيك، و3 من ايطاليا، ورحلة داخلية.