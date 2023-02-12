مطار مرسى علم الدولى يستقبل 21 رحلة دولية بينها 6 خاصة سياحية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 21 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، للاستمتاع بإجازاتهم في فنادق البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يستقبل المطار على مدار ساعات اليوم الأحد 21 رحلة بينهم 6 رحلات سياحية خاصة، وكذلك رحلة من ليتوانيا، و4 رحلات من بولندا، و3 من التشيك، و3 من ايطاليا، ورحلة داخلية.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى ، أمس السبت، وحتى نهاية الأسبوع 92 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تصل من عدة مطارات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم لنقلهم إلى الفنادق المخصصة لهم للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من كشوف رحلات أمس وصول 38 رحلة طيران والذى يعتبر أعلى معدل وصول خلال الأسبوع، حيث تصل اليوم الرحلات من 4 رحلات من التشيك، و19 رحلة من بولندا، و4 من إيطاليا، و5 من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من سويسرا.