الوكالة الأمريكية للتنمية: دعم 11 ألف مزارع بمصر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة

أكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أهمية الشراكة التى تتمتع بها أمريكا ومصر، قالية: "نفخر بدعم هذه المبادرة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موجهة الشكر لدعم إطلاق اليوم القومى للقمح.

وأضافت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال كلمه لها بورشة عمل اليوم القومى للقمح المنعقدة الأن أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على هامش معرض القاهرة الدولى للابتكار، أن الدول المختلفة ومن بينها نصر عاشت تحديات غير مسبوقة منذ عام 2020 إذ واجهنا كوفيد 19 وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والصراع والحرب الدائرة وأيضا مؤخرا زلزال مدمر فى تركيا وسوريا ونحت كوكالة سارعنا فى دعم تركيا وسوريا .

وتابعت، أن الأسبوع الماضى أعلنت الوكالة عن تقديم مساعدات 85 مليون دولار لدعم تركيا وسوريا لدعم التداعيات الناجمة عن الزلازل، بعيدا عن القيود التى تفرضها أمريكا على نظام سوريا فنحن نقدم المساعدات إلى الشعب السورى وليس الحكومة السورية واستثمرنا 65 مليار دولار لدعم الشعب السورى والنازحين واللاجئين السوريين .