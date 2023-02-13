المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف شاب وسرقته فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة المتهم بخطف شاب بعد استدراجه والتعدى عليه وسرقته، بالمشدد 10 سنوات لإدانته في القضية رقم 7086 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم " أحمد ص ج ع" للمحاكمة الجنائية، لخطفه "عمرو إ" 34 عاما مقيم السلام القاهرة، بطريق التحايل بأن قام باستدراجه باحدى الحيل لمحل الواقعة، وقام بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتهديده بسلاح أبيض، وسرقته، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ثم قاما بالتقاط مقاطع فيديو له مجردا من ملابسه، تحديد تهديد السلاح لابتزازه فى حال تقدمه بمحضر فى قسم الشرطة.

وتبين من أمر الإحالة صحة تحريات ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان بمعرفة النقيب عمرو محمود، معاون مباحث القسم، برئاسة المقدم محمد أسامة منير، رئيس مباحث القسم صحة الواقعة، وقيام المتهم باستدراج المجنى عليه وخطفه بطريق التحايل وسرقته والتقاطه كرها عنه وإكراه على مهر ايصالات امانة والتقاط صور عارية له، عقب تقنين الإجراءات اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.